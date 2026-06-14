記念すべき代表100キャップを2026W杯で祝いたかったはずだが、残念ながらナイジェリア代表は2026W杯出場を逃してしまった。今月6日に行われたポルトガル代表との親善試合で代表キャップ100試合を記録したのは、フラムでプレイするMFアレックス・イウォビだ。イウォビは2015年に代表デビューを果たし、11年で100キャップに到達した。ナイジェリア代表で100キャップを記録するのはアーメド・ムサ（110試合）、ヴィンセント・エニュア