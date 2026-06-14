◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―３広島（１４日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天は広島に競り負け、２連敗を喫した。先発した藤井は不安定な立ち上がりだった。初回に大盛にソロを浴びて、先制点を献上。２回は１死一、三塁からファビアンに中犠飛を許してリードを広げられた。それでも中盤から復調。走者を出しながらも無失点投球を続けた。８回も続投。１死二、三塁のピンチを招いたところで、降板となった