◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）上半期Ｇ１を締めくくるグランプリが１８頭で争われ、２番人気のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が勝利。直前のゲリラ豪雨で馬場が良から一気に重に。そんな状況にもかかわらず、昨年に続く連覇を見事に達成した。武豊騎手もインタビューで「（雨は）嫌な気持ちではなかったです」と答えた。武豊騎手は１９８９年