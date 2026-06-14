◇プロ野球セ・パ交流戦西武−巨人（14日、ベルーナドーム）巨人の浦田俊輔選手がけん制でアウトになりました。巨人は１点ビハインドの８回、１アウトから浦田選手が内野安打で出塁します。西武の３番手・篠原響投手から何度もけん制を受けると３球目、帰塁がわずかに遅れタッチアウトとなりました。巨人の橋上秀樹監督代行はリクエストを要求しますが判定は変わらず。これでリクエスト２度失敗で使い切る形になりました。