◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽決勝慶大―関大（１４日・神宮）１９７２年以来、５４年ぶり３度目の優勝を目指し先発したプロ注目の関大左腕・米沢友翔（４年＝金沢）は５回２安打無失点の好投を見せ降板となった。最速１４５キロの直球にスプリット、カーブ、スライダーを織り交ぜ“陸の王者”打線を翻弄（ほんろう）した。６回から２番手の百合沢飛（３年＝開星）がマウンドに上がり６３球