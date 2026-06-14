◇交流戦ソフトバンク０―４ヤクルト（2026年6月14日みずほペイペイD）ソフトバンク・小久保裕紀監督（54）は、零敗を喫したヤクルト・奥川について「よかったからゼロでしたね。柳町選手しか合ってなかった。でもシーズン中はもう当たることがないので」と、完敗を認めた。制球難で3回途中降板のアルメンタについては「1軍ではきつい。もう一度2軍でやってもらう。課題は明確なのでストライク先行でいければいいピッチ