「ソフトバンク０−４ヤクルト」（１４日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクはヤクルト先発・奥川の前に二塁も踏ませてもらえず完封負け。小久保監督は「まあ、シーズンではもう当たることがないから」とお手上げの様子だった。ソフトバンクの先発・アルメンタは３回持たずに４四死球２失点でＫＯで２敗目。前回登板の５月２７日の巨人戦の３回途中５失点に続く背信投球に小久保監督は「１軍ではちょっときついので、もう一