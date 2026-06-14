◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人の赤星優志投手が０―１の７回から３番手で登板し、２回無失点に抑えた。まずは７回、先頭・岸を遊ゴロ。続く石井を２球で一ゴロに打ち取ると、２死から桑原を投ゴロに仕留め、わずか９球でテンポ良く３者凡退に抑えた。続く８回もマウンドに上がると、先頭の滝沢を遊ゴロ、長谷川を１球で三ゴロ。最後は古賀悠から空振り三振を奪いマウンドを降