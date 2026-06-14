元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。“後輩”グループの正式名称を知らないことが発覚する場面があった。番組終盤、リスナーから元V6で、20th Century（トニセン）のメンバー・井ノ原快彦が松岡のYouTubeでゲスト出演した回の感想が寄せられ、トニセンの「Precious Love」がリクエストされた。松岡は「トニセンの曲ですね。トニセンは6月5日、福岡からスタートして、7