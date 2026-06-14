FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表は、現地時間14日（日本時間15日）にグループF第1節でオランダ代表と対戦するなか、スペインを代表する“メガクラブ”が、この試合に注目しているようだ。スペイン紙『マルカ』が報じている。史上初のベスト8入りを目指している日本代表は14日、グループFの初戦でオランダ代表と対戦する。ロナルド・クーマン監督が率いるチームはグループ最大の強敵と目されるが、首位通過のためには