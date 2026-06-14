「楽天−広島」（１４日、楽天モバイル最強パーク）広島の岡本駿投手（２４）が７回２安打無失点、８奪三振の好投で、マウンドを降りた。三回までは無安打投球。２点リードの四回２死から佐藤に右前打を浴びるも、続く渡辺から空振り三振を奪い、反撃を許さなかった。五回以降も最速１５０キロの直球にカットボール、ツーシームなどの変化球を交えて楽天打線を翻弄（ほんろう）。球数１０７球、８奪三振はともに自己最多を更