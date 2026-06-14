FIFAワールドカップ2026・グループD第1節が13日に行われ、オーストラリア代表とトルコ代表が対戦した。6大会連続、通算7大会目のW杯出場となるオーストラリア代表と、24年ぶり、通算3大会目となるトルコ代表の一戦は、27分にロングボールから抜け出したネストリ・イランクンダが右足で流し込んで、オーストラリア代表が先制に成功した。その後はトルコ代表がボールを保持して押し込む展開で試合は進んだものの、75分にペナル