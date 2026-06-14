◇交流戦ソフトバンク0―4ヤクルト（2026年6月14日みずほペイペイD）先発したソフトバンク育成出身のアルメンタ投手（21）は3回途中2失点で降板した。初回は3人で抑えたが、2回先頭のサンタナに四球を与えてから制球に苦しんだ。4四死球で降板した。小久保監督は「ちょっと1軍ではきついので、もう一回ファームで。課題は明確ですからね。ストライクが先行でいけばいいピッチャーになれる」と語った。