ソフトバンク戦に先発したヤクルト・奥川＝みずほペイペイドームヤクルトの奥川が初完封で3勝目。無四球と抜群の制球で二塁すら踏ませず、9三振を奪った。二回に松下がプロ初打点となる2点適時打。五回はサンタナのソロ、六回にも松下の適時打で加点した。ソフトバンクは打線が振るわず。