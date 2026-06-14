◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―中日（１４日・エスコンフィールド）日本ハムが一発攻勢で試合を振り出しに戻した。２点を追う６回、先頭の大塚が右越え４号ソロで１点差とすると、続く万波が左中間へ運ぶ同点の１３号ソロ。中日先発・涌井が思わず天を仰ぐ一発で、同点に追いついた。日本ハムは初回に野村の中前適時打で先制したものの、先発・古林が安定感を欠き４回途中５失点でＫＯ。それでも３回にレイエ