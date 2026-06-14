フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１３日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」の後編。甲子園で圧倒的な実績を誇り、多数のプロ選手を輩出した名門ＰＬの豪華ＯＢが集結した。ＰＬ伝説のＯＢ・立浪和義氏がＶＴＲ出演。ＰＬ歴代ＯＢのベストナインを発表した。立浪氏は「ピッチャーはやはり桑田（真澄）さん。高校生で、あれだけのまっすぐのスピードとキレ。コント