モロッコ代表MFアイユーブ・ブアディ（リール／フランス）が、FIFAワールドカップ2026の初戦で輝きを放った。フランスで生まれ育ったブアディは現在18歳。アンダー世代はフランス代表でプレーしていたが、W杯直前にルーツのモロッコ代表を選択。13日のグループC第1節ブラジル戦でデビューを飾ると、フル出場して攻守両面で中盤を支配。今夏にメガクラブへのステップアップが噂されるその実力が本物であることを証明した。『ESP