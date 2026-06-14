6月14日、阪神11Rで行われた第67回宝塚記念（3歳上オープン・G1・芝2200m・1着賞金＝3億円）は、武豊騎乗のメイショウタバル（牡5・栗東・石橋守）が連覇を達成した。2着にクロワデュノール（牡4・栗東・斉藤崇史）、3着にダノンデサイル（牡5・栗東・安田翔伍）が入った。直前の大雨でメイショウタバルに神風レース直前にまさかの大雨が降った。急転直下の重馬場変更で、この馬場を大得意としているメイショウタバルに神風