【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの辻希美が6月14日、自身のInstagramのストーリーズを更新。父と次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの2ショットを公開した。【写真】38歳5児のママタレ「優しい空気に包まれてる」実父の膝に登る0歳次女◆辻希美、父と夢空ちゃんの2ショット披露辻は「今夜のじじとユメ」とつづり、室内で撮影した父と夢空ちゃんの写真を投稿。床に座った父が、足の上でうつ伏せになる夢空ちゃんを優しく見つめる姿が