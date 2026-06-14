【モデルプレス＝2026/06/14】元乃木坂46の渡辺みり愛が6月12日までに自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。【写真】26歳元乃木坂46「大人びてて素敵」雰囲気ガラリの新ヘア◆渡辺みり愛、ウルフカットヘアでイメージガラリ渡辺は、エレベーター内で撮影した自撮りショットなど複数枚を投稿。鎖骨の辺りまでのブロンド髪にレイヤーを入れ、流行りのウルフカットにした新しいヘアスタ