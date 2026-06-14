【モデルプレス＝2026/06/14】モデルの藤田ニコルが、13日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜よる9時〜）に出演。出産後初めて電話越しでラジオに出演し、近況を明かした。【写真】第1子出産の28歳人気モデル、赤ちゃんとの2ショット初公開◆産休中の藤田ニコル「仕事に戻りたくない気持ちも分かってきた」この日は藤田が産休中のため、お笑いコンビ・タイムマシーン3号が出演し、電話越しで藤田と会話を繰り広げた。