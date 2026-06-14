暑さと湿気が気になる季節にぴったりのご褒美スイーツが、ホテルニューオータニ（東京）の日本料理「KATO’S DINING & BAR」に登場しました。2026年7月下旬まで楽しめる『新江戸かき氷～鳥取すいか～』は、希少な鳥取県産すいかと日光天然氷を組み合わせた贅沢な一品。素材の魅力を存分に引き出したホテルならではの上質な味わいは、この夏ぜひ体験したい注目スイーツです♪ 希少な鳥取