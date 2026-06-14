女子プロレスのスターダムは14日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026Jun」を行った。セミはアーティスト・オブ・スターダム選手権で王者組のレディ・C、妃南、壮麗亜美組がさくらあや、水森由菜、なつぽい組の挑戦を受けた。試合はさくらがレディのジャイアントスイング、壮麗の逆水平、妃南の攻撃に苦戦。なんとか水森につなぐ。なつぽいはレディに丸め込みもカウント2。レディも喉輪落としで対抗。10分すぎ、壮