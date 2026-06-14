動画配信サービス「Prime Video」で5月27日より独占配信されている、Prime Original『スパイダー・ノワール』。日本でも“ニコケイ”などの愛称で親しまれているニコラス・ケイジにとって、テレビシリーズ初主演作でもある本作は、マーベル・コミック「スパイダーマン・ノワール」を原作とした、ソニー・ピクチャーズ テレビジョン制作の実写ドラマシリーズだ。【動画】ニコラス・ケイジのインタビュー＆『スパイダー・ノワール