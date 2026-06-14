女子プロレスのスターダムは14日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026Jun」を行った。AEWの「ForbiddenDoor（FD）」（28日、カリフォルニア州サンノゼ）でAEW女子世界王者のテクラに挑戦することが決定したスターライト・キッドはリングで改めてテクラ撃破を誓った。第2試合でまい島エマ（まいはにんべんに舞）、星来芽依と組んで6人タッグで登場したSキッドは「テクラの持つAEWの最高峰のベルトに立候補させて