新人グラビアアイドル・神坂茉莉花が14日、ファーストDVD『おともだち〜11人め〜』（エスデジタル）の発売記念イベントをソフマップAKIBAアミューズメント館にて開催した。 神坂さんは長野県出身の現役高校2年生。1st DVDは楽天ブックスのアイドルDVDランキングで8日連続1位を獲得するなどロングヒット中で、X（旧Twitter）を中心にグラビア・アイドル界隈で注目を集めている。 2月に沖縄で撮ログインして続きを読むThe post 神坂