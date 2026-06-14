サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の日本対オランダ戦を間近に控えた14日午後、兵庫県姫路市のレジャー施設「姫路セントラルパーク」内のサファリパークでは、アメリカビーバーの「マメ」が試合の勝敗を占い、日本の勝利と予想した。マメの前には、サッカーボールを模した球体の餌が二つ並び、それぞれに日本とオランダの頭文字「J」と「N」が飾られた。マメが「J」のエサを選ぶと、観客から歓声と拍手が上がっ