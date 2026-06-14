オーストラリア―トルコ前半、先制ゴールを決めるオーストラリアのイランクンダ（左）＝バンクーバー（ゲッティ＝共同）オーストラリアが持ち味を発揮して快勝した。前半27分、カウンター攻撃でオコンエングストラーの縦パスで抜け出したイランクンダが右足で先制ゴール。後半30分にメトカルフが加点した。守備陣が高さも生かしてゴール前を固め、GKビーチの好セーブも光った。トルコは一瞬の隙を突かれた。ギュレルらがゴール