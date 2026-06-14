現地６月11日に幕を開けた北中米ワールドカップ。大会３日目を終え、アジア勢が好調だ。先陣を切ったのはグループＡの韓国。11日にチェコを相手に先制を許すも、ファン・インボム、オ・ヒョンギュの得点で２−１の逆転勝利を収めた。13日にグループＢのカタールはスイスと１−１のドロー。０−１で迎えた90＋４分、相手のオウンゴールで追いつき、貴重な勝点１を掴んだ。同日にグループＤのオーストラリアはトルコと対戦。