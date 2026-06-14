52年ぶりのワールドカップで文字通り、健闘した。現地６月13日、北中米Ｗ杯のグループＣ第１節で、FIFAランキング83位のハイチ代表は、同42位のスコットランド代表とアメリカのボストン・スタジアムで対戦。０−１で競り負けた。29分に失点し、最後まで１点が遠かった。ただ、後半には幾度となく相手ゴールに迫るなど、逞しく戦い抜いたのは間違いない。格上相手に堂々と渡り合ったハイチの戦いぶりに、母国ファンからは次