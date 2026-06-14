女子プロレスのスターダムは14日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026Jun」を行った。第3試合にはワールド・オブ・スターダム王者の玖麗さやかは金屋あんねとシングル戦。挑戦者の鈴季は親族の結婚式のため、欠場。金屋のユニット「COSMICANGELS」入りの査定試合で組まれた。途中で金屋の逆エビ固めで追い込まれながらも最後は9分39秒、玖麗がときめきスピアーからの片エビ固めで金屋に勝利した。バックステージ