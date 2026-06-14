女子プロレスのスターダムは14日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026Jun」を行った。アーティスト・オブ・スターダム選手権次期挑戦者の伊藤リスペクト軍団の伊藤麻希、古沢稀杏、新加入の梨杏組は6人タッグでまい島エマ（まいはにんべんに舞）、星来芽依、スターライト・キッド組と対戦した。伊藤、古沢、梨杏との連係を見せる。5分すぎ、梨杏が登場もまい島らの連係に攻められるも、伊藤らが救出。原爆固めもカ