「ソフトバンク０−４ヤクルト」（１４日、みずほ）ヤクルト・奥川恭伸投手がプロ７年目で圧巻のプロ初完封勝利。５安打９奪三振無四球、１１１球の熱投で３勝目を飾った。立ち上がりから安定感抜群だった。初回、好調のソフトバンクを相手に三者凡退、２奪三振の好スタート。連打を許さず、五回までに８三振を奪った。味方打線も効果的に得点を重ね、六回までに４点リード。奥川も先頭打者の出塁を許さず、六回以降は打た