女子プロレスのスターダムは14日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026Jun」を行った。第5試合で出戻りの林下詩美はフワちゃん、舞華、安納サオリと組んで8人タッグでHATEの稲葉あずさ、琉悪夏、小波、刀羅ナツコ組と対戦した。いきなり場外戦。リングに戻るとフワちゃんは琉悪夏にドロップキックを見せる。5分すぎ、舞華から林下へ。刀羅にスライディングラリアットやドロップキックを見せるも、HATE軍の串刺しを