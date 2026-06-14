気象庁が発表する早期注意情報によりますと、警報級の可能性「中」とされているのは ＜画像で確認する＞全国の発雷確率や週間天気、雨風シミュレーション ＜沖縄地方＞大雨・土砂災害14日（日）夜から15日（月）いっぱい＜九州南部・奄美地方＞土砂災害14日（日）夜から明日15日（月）いっぱい＜関東甲信地方＞土砂災害明日15日（月）未明から夕方まで となっています。 【画像で確認する】▼全国の予想天気図▼全