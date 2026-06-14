「全日本大学野球選手権・決勝戦、慶大−関大」（１４日、神宮球場）関大の４番・山本峻輔外野手（３年・延岡学園）が五回にソロを放った。関大が四回に１点を先制して迎えた五回２死。慶大・広池の１４５キロ直球を完璧に捉えた。右中間への確信の一発にベンチ、応援席はともに大盛り上がり。山本は右手を高く突き上げてダイヤモンドを一周した。山本は準決勝で国学院大から「人生初」のサヨナラ打を打つなど連日の大活躍