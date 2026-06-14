◇交流戦ヤクルト４―０ソフトバンク（2026年6月14日みずほペイペイD）プロ初完封勝利を飾ったヤクルト・奥川恭伸投手（25）は「いけるところまでいこうと思って最初から出し切った」と笑顔を浮かべた。敵地でのヒーローインタビューだが、右肘の負傷など苦労をしるファンから敵味方なく大きな拍手が送られた。9回散発5安打9奪三振。無四球の内容だった。星稜高から2019年ドラフト1位。世代ナンバー1の右腕が7年目で