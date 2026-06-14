俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が13日、自身のインスタグラムを更新。夏らしい夫婦の夕食を披露した。【写真】「美意識高い盛り付け」“ひやむぎ”メインの夏らしい食卓を披露した音無美紀子音無は「稽古始めから13日目にして、やっと休みになった。昼間はどうしても観たかった芝居を観に行って、、、またいい刺激を貰い、明日からの活力になった」と多忙ながらも充実した日々を過ごしていることを伝え、「