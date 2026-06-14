放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが14日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。76歳で死去したガッツ石松さんとの思い出を語った。ガッツさんをしのんでVTRを流した後、MC爆笑問題田中裕二が「デーブさん、本当にガッツ石松さん、テレビに欠かせない人になりましたものね」と振った。デーブは「そうですね。まあ、でも、クイズ番組で答えが分からないと必ず『OK牧場！』って言ってたんです