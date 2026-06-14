SNSの総フォロワー数が700万人を超える人気インフルエンサー「Mumeixxx（むめい）」（21）が14日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。76歳で死去したガッツ石松さんについて語った。MC爆笑問題田中裕二が「Mumeixxxちゃんとかから見るとガッツさんってどういうイメージなんですか」と尋ねた。Mumeixxxは「もともと自分はバラエティーというイメージだったんですけど、いろいろ調べていたら、ガッツさんって