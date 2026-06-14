◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人は０―１の７回に２死満塁の絶好機を迎えたが、無得点に終わった。１死から４番のダルベックが右前打。大城が四球を選び、続く岸田は右飛に倒れたものの、西武は快投を続けていた先発・ワイナンスからウィンゲンターにスイッチした。巨人の橋上監督代行もリチャードに代打・泉口を送り、両ベンチが勝負手を切った。泉口がストレートの四球で２死