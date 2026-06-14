サッカー元日本代表ＭＦの細貝萌氏の妻でモデルの中村明花（さやか）が、夫と娘の誕生日を祝福した。１４日までに自身のインスタグラムを更新し「６月１０日は夫と娘の誕生日でした」と明かすと、「今年の誕生日ごはんは、２人の好きなものを作ったよ夫には大好物の唐揚げネギソースを。そして娘には、先日テレビで見て『これ食べてみたい！』と言っていた、群馬の大盛りの有名店・パンプキン の名物メニューを見よう見まね