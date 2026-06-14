ＲＹＯ（ＭＣ）、ＲＹＯＪＩ（Ｖｏ＆ＭＣ）、大蔵（ＭＣ）からなるラップグループ「ケツメイシ」のメジャーデビュー２５周年記念のアリーナツアー「ケツメンＣＡＭＰ２０２６」横浜公演の模様が、８月２２日にフジテレビＴＷＯで独占放送されることが１４日、発表された。同ツアーは、今年４月から、全１３会場２３公演で開催中の全国アリーナツアー「ケツメイシ２５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＴＯＵＲケツメン