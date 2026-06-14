◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク０―４ヤクルト（１４日・みずほＰａｙＰａｙ）ヤクルトは７年目の奥川恭伸投手が９回５安打無失点の好投でプロ初完封を飾った。ドラフト１位・松下歩叶内野手が先制打を含む２安打３打点の活躍で打線をけん引し、チームは交流戦最終戦を白星で締めくくった。初回を３者凡退に仕留めると、勢いに乗った。タカ打線に二塁を踏ませず、散発５安打でゼロ行進を続けた。２０１９年