【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの熊切あさ美が6月13日、自身のInstagramを更新。トレーニング中の動画を投稿し反響を呼んでいる。【写真】45歳美人タレント「自分磨きのモチベーション上がる」背中のライン際立つトレーニング姿◆熊切あさ美、美しい背中のライン際立つトレーニングウェア姿熊切は「背中は鍛えると若く見えるんだって」などとつづり、トレーニング器具を使用し、二の腕から背中のラインを鍛えている様子をリ