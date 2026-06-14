俳優の熊谷真実さん（66）が2026年6月11日、自身のインスタグラムを更新。髪を切った姿を披露した。「出直しです！」熊谷さんは、「出直しです！」といい、ガラス戸とカウンターをバックにワンピース姿のショットを含む4枚の写真を投稿した。「何年かかかった髪を切るということは何年か前に戻るということ」とつづった。「夫からは出会って一年後くらいになったねと」「ということは、2022年からやり直しです！」とつづり、「もっ