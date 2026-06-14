東山魁夷せとうち美術館坂出市沙美島 坂出市の東山魁夷せとうち美術館で、2026年度第1期テーマ作品展「春夏秋冬ー移りゆく風景」が18日に始まりました。 テーマ作品展では、昭和を代表する日本画家・東山魁夷の版画を中心とする収蔵品の中からテーマに基づいた作品を展示しています。 今回は季節の移ろいをテーマに、四季折々の自然を描いた作品28点を見ることができます。 会期は6