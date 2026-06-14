NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが6月13日、自身のブログを更新。体調について報告しました。【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん季節の変わり目「喧嘩せずにやり過ごします♪」【ニャンちゅう】津久井さんは、「喧嘩せずにやり過ごします♪」と題して、「私の体調の事などでバタバタしていて頼まれごとが進