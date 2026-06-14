きょう午前、埼玉県行田市の信号のない十字路の交差点で、新聞配達中の男性が乗るバイクと乗用車が出合い頭に衝突し、男性が死亡しました。警察は、車を運転していた男を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。きょう午前4時17分ごろ、行田市下中条の信号機や一時停止の標識がない十字路の交差点で、「車とバイクの事故、バイクの人が意識がない」と車の運転手から110番通報がありました。警察によりますと、新聞配達中のバイク