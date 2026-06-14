気象台は、14日午後3時24分に、レベル３大雨警報を那覇市に発表しました。本島中南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■那覇市●レベル３大雨警報【発表】■宜野湾市●レベル２大雨注意報【発表】■浦添市●レベル２大雨注意報【発表】■沖縄市●レベル２大雨注意報■豊見城市●レベル２大雨注意報■北谷町●レベル２大雨注意報■中城村●レベル２大雨注意報【発表】■西原町●レベル